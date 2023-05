Policía de Bolívar tiene listo dispositivo de seguridad en puente festivo

Recomendaciones de la Policía

* Antes de poner en marcha el vehículo, verifique el equipo de seguridad y prevención con los 9 elementos esenciales que este debe tener: gato, cruceta, señales reflectivas, extintor, botiquín de primeros auxilios, tacos de bloqueo, caja de herramientas, llanta de repuesto y linterna.

* Respete en todo momento las señales de tránsito: no adelante en doble línea continua o en sitios prohibidos, no realice maniobras peligrosas, no exceda los límites de velocidad, etc.