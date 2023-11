Piloto relata cómo ocurrió choque de lanchas en Bocachica: hay 2 muertos

“Esa lancha me salió de repente, yo no la vi. Todavía tengo eso en la mente como si fuera un sueño. Verdad que yo no la vi, si no, eso no pasa”. Esas palabras son de José Eulises Castro Escandón, el piloto de una de las dos lanchas que chocaron violentamente cerca de Bocachica, zona insular de Cartagena, el domingo (26 de noviembre) en la tarde.

Castro Escandón, nativo de Caño de Loro (Tierrabomba), ha dedicado toda su vida a pilotear lanchas. Reside en Cartagena y al momento de la tragedia regresaba a Barú para guardar la lancha. “Yo iba a Barú a llevar el bote porque lo guardan en Puerto Naito. Ellos (la otra lancha) venían de los lados de Ararca. Yo iba vacío, iba solo. Voy con mis luces prendidas y todo. Yo no los vi porque ellos no traían luces”, cuenta José Eulises. Le puedo sugerir: ¿Quiénes eran los 2 jóvenes que murieron en el choque de lanchas en Bocachica? El piloto asegura que cuando reaccionó ya se vio la otra lancha encima. “Ellos me pegan por el lado de la proa y le hacen el hueco a la lancha, y yo como también iba con el viaje le pegué. No fue que yo me les monté arriba. Ellos venían sin luces”, recalca Escandón.

Tras el fuerte impacto, que según la Armada Nacional ocurrió exactamente a las 6 p. m., José Eulises relata que nunca pensó en huir.

“Yo me devolví a rescatar a la gente. La gente estaba llorando, yo no podía ver la gente tirada en el mar, me devolví, los ayudé y les di los primeros auxilios”, cuenta el piloto.

Agrega Castro que “monté a la gente en el bote y los llevé hasta la orilla. Llamé a Guardacostas, a la ambulancia, llevé el boté a la orilla también. Después me vine porque ya la gente de Bocachica se quería revelar contra mi”. Le puede interesar: Figura del sóftbol en Turbana murió en un accidente en moto, en Membrillal

Un muerto, un desaparecido y 13 heridos

Samy Deivis Cruzate Martínez tenía 27 años y es una de las dos víctimas mortales que dejó el fuerte choque choque entre dos lanchas cerca de la isla de Bocachica, zona insular de Cartagena. Su vecino y amigo Sebastián Castro Valiente, de 17 años y quien se destaca en su natal Bocachica por ser un excelente deportista dedicado por tiempo completo al fútbol, está desaparecido.

En el área, unidades de la Fuerza Naval del Caribe continúan los patrones de búsqueda para rescatar a la persona desaparecida.

Ellos iban en la lancha que terminó volcada en el mar, tras ser impacatada por otra embarcación. El siniestro marítimo, según un reporte de la Armada, ocurrió a las 6 de la tarde de este domingo 26 de noviembre. Lea también: Otro sicariato en Cartagena: a Víctor lo mataron a bala en la vía pública Samy y Sebastián hacían parte de un grupo de fieles seguidores de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Bocachica que el domingo bien temprano se fue a Barú a evangelizar.

En el caso de Samy, le confirmó un allegado a El Universal, él, además de ser miembro de esa iglesia, hacía parte del grupo musical tocando la batería.

Los integrantes de la iglesia estuvieron la mayor parte del día en Barú y en la tarde prepararon su regreso. La lancha la dejaron en un pequeño muelle, en Ararca, y de allí partieron de regreso hacia Bocachica. A las 6 de la tarde, de acuerdo con informes preliminares, ocurrió la tragedia. La otra lancha iba hacia Barú y su piloto resultó ileso.

Seis menores entre los 13 heridos