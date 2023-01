“Pido la máxima condena”, papá de Dora Victoria, muerta a bala en Calamar

“Qué pague por lo que hizo, como cualquier bandido. Él no mató a cualquiera, acabó con la vida de mi pequeña, una mujer que se estaba formando como sicóloga, séptimo semestre en Barranquilla. Le estábamos dando todo”, aseguró el indignado padre.

Aunque la voz de don Víctor se escucha fuerte, se siente el dolor por lo ocurrido, y bajo las circunstancias en que se dieron los hechos. “Así es como nos paga. Nosotros lo ayudamos en la carrera para que se graduara, se hizo abogado por nosotros, y tal vez no hubiera sido lo que es hoy. Lo que pedimos es que pague la máxima condena”, precisó.

Ese 4 de enero

El hecho de sangre ocurrió el miércoles 4 de enero pasado en el municipio de Calamar, en una vivienda del Barrio Abajo.

La mamá de la joven, Dora Ortega, contó a este medio que ese día no escuchó ninguna discusión, solo sintió el disparo cuando estaba en la terraza de su casa con su nieta, hija de la pareja. Lea aquí: Video impactante: Así murió Lorenis arrollada por furgón en Peaje de Turbaco

“Todo lo vi normal, me senté en la terraza a reposarme. Es más, ellos como que iban a salir, pues él y la niña ya estaban cambiados, y la estaba paseando en el coche. Al rato ella entra al cuarto, y él más atrás y al instante siento el disparo, pero no hubo discusión. No se si antes de que yo llegara discutieron o algo”, cuenta Dora Mercedes.

La joven murió en una ambulancia cuando era trasladada a una clínica. Y desde ese momento, de su pareja sentimental no se volvió a saber más nada. Hoy está a la espera de un juicio por los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego y municiones.