Heberto Gómez Bello salió, como de costumbre, a cumplir con su faena de pesca en la bahía de Cartagena tras salir de Pasacaballos. En la madrugada del viernes llegó a inmediaciones del muelle de Ecopetrol y en su embarcación de madera, con motor, se puso a pescar esperando capturar una buena cantidad.

Un líder de Pasacaballos explicó que el viernes, siendo las 4:30 a.m. Gómez Bello, de 54 años, llegó al lugar y al poco tiempo, otros pescadores escucharon que alguien pedía auxilio. Aunque estaba sobre la misma zona, estaban un poco retirado; uno de sus colegas, que estaba en una embarcación grande pero sin motor, que se mueve con remos, se acercó hasta donde escuchó los gritos pero no halló a nadie. En el sitio no estaba tampoco la canoa.

Ante la extrañeza de lo sucedido se dio aviso a las autoridades y todo el día viernes, vecinos y buzos de Guardacostas se dieron a la tarea de iniciar la búsqueda la cual resultó infructuosa. La familia de Heberto ya sabía que su pariente estaba desaparecido.

En la mañana de hoy se retomó la búsqueda y fue solo hasta las 10 de la mañana cuando pescadores vieron su cuerpo flotando al sur de la bahía. “Lo extraño es que tiene sangre por la boca, por la nariz, en su cara y en su cabeza. No se hallaron sus pertenencias ni su embarcación. Queremos que se investigue qué fue lo que sucedió en realidad”, dijo un líder de Pasacaballos.

En morgue

Una vez miembros de la Sijín llegaron hasta el lugar donde fue rescatado el cuerpo, se hizo la inspección técnica de cadáver y posteriormente fue llevada a la morgue de Medicinal Legal para que esta determine las causas de la muerte.

“Aquí hay dudas. El señor pidiendo auxilio, y cuando lo hallan tiene sangre y sus cosas no están. Ojalá se investigue como debe ser. Hay algo que no encaja”, dijo el líder.