Gritos de socorro, humo y fuego causaron pánico al mediodía del jueves en el sector Ricaurte, de Olaya Herrera.

Un incendio aparentemente provocado en las habitaciones del patio de una casa fue la causa de la emergencia. El Cuerpo de Bomberos llegó a tiempo y evitó que las llamas se propagaran; sin embargo, los cuartos afectados quedaron destruidas.

Según el reporte del organismo, hubo pérdida de electrodomésticos, ropa y en la construcción de los inmuebles. No hubo lesionados. La Policía debió intervenir en una trifulca entre un residente de la casa afectada y quien habría provocado el incendio.

Tenga en cuenta

Ese y un conato de incendio en la terraza de un negocio en Los Caracoles, también el jueves, son las más recientes emergencias atendidas por los bomberos de la ciudad.

Según el organismo, en Cartagena son más de tres incendios o conatos los que atiende en una semana. Desde enero hasta mayo ha atendido 70 conflagraciones en viviendas, cuatro explosiones y 294 incendios forestales.

Los motivos, en su mayoría, son descuidos, pero, según su comandante, Joel Barrios Zúñiga, se pueden prevenir acatando algunas recomendaciones.

“Realizamos una labor preventiva para evitar incendios en casas. Recomendamos revisar el sistema eléctrico y corregirlo si está en mal estado. Evitar cargar celulares y computadores sobre colchones o muebles.

“También hay que apagar veladoras si va a salir de la casa, cerrar la llave de paso del gas cuando no lo esté usando y que los niños no manipulen estufas, ya que este año hemos atendidos a varios menores afectados. Por último, si va a salir, desenchufar electrodomésticos y no quemar basuras”, dijo.

Tragedias

Son varias las emergencias que han causado pavor entre los cartageneros durante el años, comenzando por el ocurrido el 7 de enero en Membrillal, donde tres familias lo perdieron todo.

También el que arrasó con seis inmuebles en Playa Blanca -Barú- el 4 de febrero; y la emergencia en la que habría muerto Katherine Pérez, de 29 años, en Nelson Mandela, el pasado 18 de junio. Esta joven sería la única víctima mortal en lo que va del año, pero la investigación está abierta para determinar si murió en el incendio o antes.

El pasado 6 de mayo, en una conflagración ocurrida en un parqueadero de San Francisco, un bombero resultó lesionado sin mayores complicaciones.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.