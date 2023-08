“Pedimos justicia”: a cuchillo mataron a mototaxista para robarle en La María

La Policía Metropolitana atendió el caso y, supuestamente, indaga con vecinos, además de revisar cámaras de seguridad para establecer quién es el sujeto que Hernán subió a su moto. Lea: Hombre que sicarios mataron en La Perimetral tenía 5 minutos en el sitio

Por redes sociales hay repudio entre amigos y familiares de Hernán, quién era muy conocido en el barrio 13 de Junio. “Mi amigo, que no quede impune tu muerte, tú no merecías esto. Pedimos justicia”; “esperemos que la Policía investigue y hagan todo para que capturen al culpable. No más inseguridad en la ciudad”; “hermanito de infancia, te arrebataron la vida por unos pesos y eso no debe quedar así”; “era un hombre trabajador y buen compañero”, son algunos de los mensajes que se leen en Facebook y con los cuales despiden a la víctima.