‘Pastrana’ y ‘Pichui’, con varios procesos penales

El general Henry Sanabria Cely, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, insistió en que tras conocer la decisión del juez que dejó en libertad a los presuntos responsables del asesinato del abogado cartagenero Sergio Andrés Díaz Barrios, solicitará una nueva audiencia ante la Fiscalía para capturarlos nuevamente.

Sanabria Cely explicó que de acuerdo a la información obtenida, los capturados, identificados como José Luis Pastrana Llanos, alias ‘Pastrana’ y Erick Andrés Berrío Espitia, alias ‘Pichui’, sí estarían involucrados en el crimen del penalista, ocurrido el pasado 14 de julio en el barrio Los Alpes. Es por ello que destacó que el robo cometido va más allá de un atraco y que lo que se pretendía era crear un sofisma para desviar las investigaciones.

El juez de control de garantía consideró que ‘Pastrana’ y ‘Pichui’ no representan un peligro para la sociedad, a pesar de que fueron capturados por los delitos de hurto calificado, homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego. El togado privilegió el derecho a la libertad de estos sujetos.

El Comandante de la Mecar precisó que tal vez un cambio de fiscal en el caso pudo haber incidido en la decisión del juez. “El fiscal que asistió a la audiencia no fue el mismo que llevó el caso desde el principio. Por lo tanto, frente a las solicitudes de la defensa el Fiscal no las contradijo y por eso no hubo medida de aseguramiento”, indicó Sanabria Cely.

Agregó que “los dejaron en libertad porque el Fiscal no supo defender la tesis de que sí son un peligro para la sociedad”.