Como Valentina, así se identifica la mujer trans que fue arrollada por un carro en la noche del viernes en el sector de Chambacú, en Cartagena, muy cerca de la estación de Policía.

Su padre, Rafael Hernández, dialogó con El Universal y explicó que recibió una llamada cerca de las 11 p. m., donde le informaban que Valentina, a quien él identificó como Rafael de Jesús Hernández Urueta, de 35 años, fue arrollada por una persona que manejaba un automóvil blanco Mazda, de placas JHV-917 de Turbaco. Lo que le dicen testigos es que además del conductor, dentro del carro iban tres personas más.

“Se encuentra en la clínica Higea, que está en el barrio Amberes. Estamos esperando cómo evoluciona”, dice Rafael, su padre.

Asegura que, según información entregada por testigos y amigas de ‘Vale’, como también le llaman, iba cruzando la avenida cuando, al parecer, de maldad esos sujetos la arrollaron. Golpeó el vidrio panorámico del carro y cayó unos 10 metros más adelante.

Sobre Valentina indico que “es mi hijo, y respeto mucho su estilo de vida. No me cabe en la cabeza que a estas alturas de la vida una persona no acepte a las demás por su condición, cualquiera que sea; y más aún que le provoque hacerle daño”, precisó.

También dijo que los testigos aseguraron que al lugar llegaron policías y agentes de tránsito, retuvieron por unos momentos a los implicados, y que, al parecer, no les realizaron las pruebas de alcoholemia. El DATT confirmó que al conductor se le hizo la alcoholimetría y salió negativa.

“Necesito que me den todo el informe, porque voy a entablar una demanda. No puede ser que hallan atropellado a una persona por su condición. Eso está iluminado y es muy fácil ver cuando cruzan”, puntualizó. Agregó que llegará hasta las últimas consecuencias.

