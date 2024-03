Omar Salguedo, el conductor que desapareció hace 3 años en Cartagena

Otro 23 de marzo llega, otro día sin estar con él, otra oportunidad para alzar la voz y pedir que no se olvide, que la búsqueda no pare. A Omar Salguedo Pautt lo siguen esperando en casa.

Hoy se cumplen tres años desde que su familia no sabe de él; un día como hoy de 2021 salió de su casa, en El Pozón, y no regresó. No era usual que eso pasara, Omar siempre volvía con los suyos. Esperaron que se tratara de cuestión de horas, pero los días y los años han pasado y él sigue sin tocar la puerta.