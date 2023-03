Omar Salguedo: 2 años de misterio e incertidumbre desde que desapareció

El conductor, de 63 años, fue visto por última vez cerca a la Terminal de Transportes.

La familia del hombre no entiende qué pasó, pero no pierde la fe y anhela verlo pronto, luego de los largos días sin saber de él. Pide no olvidarlo.