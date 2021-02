Debido a la ola de crímenes en las modalidades de sicariato y hurto a mano armada que se han presentado en los últimos días en Barranquilla, el alcalde Jaime Pumarejo Heins convocó a un Consejo de Seguridad extraordinario con los organismos de seguridad de la ciudad para tomar medidas acertadas que den con las capturas de los responsables de estos hechos de sangre.

Entre las medidas que se tomaron está la de dar una recompensa a quien informe de manera certera sobre el paradero de los responsables del ataque sicarial en la Olímpica de la calle 82 con carrera 53, donde falleció la cajera Katherine Martínez Sarmiento, de 41 años de edad, quien atendía a Libardo De Jesús Parra González, alias ‘El Guajiro’, quien fue ultimado a bala por cuatro hombres que le siguieron hasta ese centro comercial. Lea aquí: Fallece cajera herida durante ataque sicarial en Barranquilla

“Revisando los hechos de los últimos días, en el que desafortunadamente han perdido la vida barranquilleros, que trabajan, que salen a ganarse la vida, que no pensaron que cuando salieron de su casa iban a perder la vida en manos criminales... hoy Barranquilla está de luto, saldremos adelante sí, pero no deberíamos tener días como este y es por eso que estamos ofreciendo una recompensa y estamos seguros de que en pocos días el general (Diego Rosero) estará anunciando capturas y estará anunciando que eso aquí no se permite”, dijo el alcalde en su red social.

Durante su intervención manifestó que “el hecho de ayer, que nos conmueve a todos, y por el cual le mandamos nuestras condolencias a la familia de la víctima, ocurre por ajuste de cuentas. Un hecho de estructuras criminales, busca ajustar cuentas y escoge hacerlo en un lugar concurrido y se lleva la vida de una persona inocente y esos son de los crímenes que más nos duelen”. Lea aquí: Exnarco asesinado en Barranquilla fue la mano derecha de “El Caracol”

“Con dolor de barranquillero, le decimos que aquí está la institucionalidad de la ciudad, para ponerse de su lado y para pedirle a todos nuestros héroes que salen todos los días a patrullar nuestra ciudad, héroes de la Fiscalía y de la Fuerza Pública, que han salido a esclarecer los hechos de las últimas semanas, que redoblemos el esfuerzo para dar con las personas que merecen ser llevados a la justicia y que merecen pagar por sus crímenes”, aseguró Pumarejo.

Reiteró en sus redes que “esta acción conjunta la fortaleceremos con una recompensa de $10 millones para quienes denuncien a los autores intelectuales de estos hechos. Acudimos a la información de la ciudadanía, que permitirá acelerar estas investigaciones que ya tienen sólidos indicios”.

Hay que decir que la recompensa de 10.000.000 de pesos es por cada uno de los hechos criminales que se han presentado en los últimos días en la capital del Atlántico.