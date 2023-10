Ofrecen $100 millones: dolor por asesinato de una niña, su papá y su abuela

“Me arrancaron parte de mi vida”, escribió Claudia Patricia. También compartió una imagen de su hermano Luis Alberto, describiéndola como su “todo” y lamentando su partida. “Hermanito de mi alma, me dejas muerta en vida. Fuiste mi hijo, mi hermano, mi compadre y mi amigo, mi todo. No lo acepto Dios”, finalizó. Lea aquí: Llegó borracho a la casa de su expareja y la acuchilló y atacó a golpes

Cesar Pacheco Aarón, hoy candidato a la Asamblea del Magdalena y sobrino de Luis Alberto Aarón, en un sentido mensaje a su tío sostuvo: “Siempre me apoyaste, siempre me acompañaste, siempre me amaste, siempre me protegiste, mi hermano mayor. Solo yo sé todo lo que vivimos. No me pude despedir de ti, pero siempre te amaré”.