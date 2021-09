Este hecho ha generado marchas en la zona en la que el gremio de mineros del sur de Bolívar exigen la liberación del líder minero.

“Queremos que los que tienen al compañero Erley lo liberen, que no le hagan daño, que respeten la vida, nosotros no nos metemos con nadie y no merecemos estar cautivos o secuestrados por una guerra social que tienen estos grupos que operan en Montecristo, exigimos su liberación ya”, sostuvo Julio César Paternina, minero que participó en una manifestación.

En el comunicado del gremio minero se expresa “que desde el momento que se conoció sobre la retención del joven, se activaron todos los mecanismos de alerta ante las instituciones tanto del nivel nacional, desde la subcomisión de Garantías y derechos Humanos de la Cumbre Agraria Étnica y Popular con el gobierno Nacional, como con la Alcaldía y Personería de Montecristo. Así como a los órganos de Control como la Defensoría Regional del Magdalena Medio y organismos internacionales de protección de los derechos humanos como Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional.