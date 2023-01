Ofrecen $10 millones por asesinos de agricultor en bus de Marialabaja

Unidad de Restitución de Tierras.

Uno de los 10 hijos de Gregorio, el que estuvo con él cuando recibió los balazos en la cabeza, recuerda la última conversación que sostuvieron en el vehículo en que se devolvían al corregimiento de San Pablo, luego de retirar 15 millones de pesos en el banco de Marialabaja, Bolívar, en la mañana del jueves 5 de enero. Lea aquí: Lo matan dentro de un bus de Marialabaja y le roban 10 millones de pesos

“Le dijo que se fuera para uno de los puestos de adelante, donde no le diera el sol; por eso él no vio cuando le dispararon a Gregorio”, relata la esposa del hombre, de 74 años, luego de escuchar la versión de su hijo. “Dice que los atracadores utilizaron silenciador, porque no escuchó los disparos; se percató de la muerte de su padre cuando los pasajeros gritaron”.