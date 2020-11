Vecinos

Dijo que esa tarde llegó a visitar a su mamá, vecina de la víctima, porque ella le había guardado una comida. “Mi mamá me fritó unos pescados y me los estaba comiendo en el patio de la casa, que está al lado de la vivienda de la niña. Estaba con mi papá y mis hijos cuando entraron policías preguntando por alguien que se había volado una pared, les dije que no sabíamos, luego tuvimos una discusión y me agredieron, entonces me defendí porque me estaban ahorcando. Es mentira que estaba armado, yo no uso eso”, dijo.

Agregó que “ellos me tenían agarrado cuando escuché los disparos, no sé cuál policía disparó”. El hombre fue capturado ese día y llevado a una estación y horas después fue dejado en libertad. “Yo trabajo como carromulero, nunca había estado en una situación así. No tengo antecedentes de nada, salió limpia mi hoja de vida. Tampoco he estado preso”, señaló.

El sábado, en medio de globos y camisetas blancas, fue sepultada la niña que jugaba a ser modelo en el patio de su casa cuando fue impactada. Mientras, Fonseca permanece en su casa y ahora tiene miedo.

“Ahora tengo miedo de que algo malo me pase, que me incriminen en algún delito, que me culpen de cosas malas. En la estación me agredieron y a ellos no les importaba verme herido. Me decían que por mi culpa murió la niña y no es así, yo estaba en mi casa comiendo”, aseguró.