¡Noche de horror! Un menor herido a bala y su padrastro asesinado a golpes

Los familiares de Castillo, que no tienen conocimiento de cómo lo asesinaron, le indicaron a El Universal, mientras reclamaban sus restos en Medicina Legal, que Breiser residía desde hace año y medio con su pareja e hijastro en Olaya.

Aclaran que fue ese martes cuando tuvieron conocimiento de lo que le había sucedido, pero no los detalles de cómo pasaron.

El menor cruzó la vivienda de su abuela, llegó al patio y por la ventana del pequeño apartamento donde vivía Breiser le tocó para hacerle llegar el mensaje que le dio el tío de su mamá.

La madre del adolescente no estaba en esos momentos y por eso no pudo entrar al pequeño inmueble. El menor tocó varias veces, pero no le respondieron.