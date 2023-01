“No tenía problemas”: familia de mototaxista asesinado en el 13 de Junio

“Jean era un buen hijo. Que yo sepa, no tenía problemas ni se metía con nadie, por eso le pido a las autoridades que investiguen para saber por qué le hicieron esto y capturen al responsable”.

El sicario huyó en moto mientras la víctima era llevada a la Clínica General del Caribe, donde dos horas después murió.

“Me llamó un amigo de mi hijo y me dijo que estaba mal en una clínica, cuando llegué a verlo el doctor me dijo que tenía muerte cerebral, luego me dieron la triste noticia”, agregó la madre. Lea también: Revelan cómo actuó el sicario para matar a Jean Carlos en el 13 de Junio

Sobre su hijo añadió que “era mototaxista y siempre se estacionaba en el 13 de Junio. También hacía domicilios de comidas y así se ganaba la vida. Tiempo atrás estudió cocina e hizo cursos de montacarga. Era muy amigable y no le gustaba el problema”, expresó con dolor.

La Policía Metropolitana aún no se pronuncia sobre el asesinato número 30 en lo que va del 2023. Los móviles del crimen se deben esclarecer, pues hasta el momento se desconoce qué motivó al homicida a acabar con la vida del mototaxista.