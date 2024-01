“No tenía líos”: sicario mató a balazos a mototaxista en una esquina de Olaya

Las personas que estaban con la víctima la levantaron del suelo y de inmediato llevaron al CAP de Olaya, donde muy poco pudieron hacer para salvarlo. La Policía llegó de inmediato al lugar de los hechos y, actualmente, hacen indagaciones para esclarecer los móviles.

“No tenía amenazas”

Los familiares del hombre contaron que este tenía 3 hijos y se dedicaba a trabajar todos los días en su moto. “Él no tenía problemas o amenazas. No se metía con nadie, por lo menos nosotros nunca supimos de problemas de él, por eso no sabemos qué pudo pasar”, dijo un pariente.