"No te tenemos miedo", le dice el hijo de "Tito" Díaz a Salvador Arana

El médico Juan David Díaz, hijo del líder social y político Eudaldo “Tito” Díaz, asesinado el 10 de abril de 2003, envió mensajes directos y contundentes a Salvador Arana Sus, el confeso asesino de su padre.

“Salvador Arana, no has entendido que no te tenemos miedo, si crees que puedes burlarse de nosotros, seguirás equivocado. No has aprendido que mientras no digas la verdad, seguirás tras las rejas”, expresó.

Juan David, hijo del ex alcalde del municipio de El Roble, al mismo tiempo le mandó la siguiente reflexión a Arana Sus:

“Mira que ya has envejecido en prisión, cuando asesinaste a mi padre, creíste que habías matado a un animal y saldríamos asustados a buscar asilo y que tú poder de entonces, te salvaría de la cárcel, de nuestra lucha contra la impunidad y del Poder de Dios, en ese entonces tu pelo era negro azabache y levitabas”.

