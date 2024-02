“No quiero ser huérfano”: niño pide liberar a su mamá secuestrada en Bolívar

“Señores de las Autodefensas, les pido que por favor me regresen a mi mamá. No tengo padre, no tengo a nadie, no quiero quedar huérfano. Por favor, respétenle la vida, devuélvamela con vida, se lo suplico”. Llorando, mirando al suelo y con los ojos entristecidos, un menor grabó un video casero, pidiéndole a los alzados en armas que le regresen a su madre secuestrada en la vereda La Esperanza del municipio de Cantagallo, sur de Bolívar.