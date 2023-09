“No nos auxiliaron”: desgarrador relato de cómo se ahogó un turista en Barú

“Nosotros somos moteros, tenemos un grupo grande y recorremos todos los lugares del país en moto, disfrutando de los paisajes y no consumimos licor en esas rutas. El domingo estábamos en esa actividad”. Lea aquí: Tragedia en Barú: turista, de 22 años, se ahogó en Playa Blanca

“Él nadó hasta una parte lejana y luego no lo vimos más, entonces comenzamos a pedir auxilio y nadie nos ayudaba. Al rato fue que unos lancheros aparecieron y uno de ellos se sumergió. Al rato encontramos el cuerpo cerca al lugar donde se bañaba”, dijo.

Para Cristian lo más dolorosos, además de perder a su joven familiar, fue sentirse abandonado en la emergencia. "En esa playa no habían salvavidas ni gente capacitada en hacer reanimación. Mi hijo fue el que trató de reanimarlo, porque cuando rescatamos a Jhonatan tenía pulso y estaba vomitando el agua. Él pudo salvarse si las autoridades nos hubiese ayudado", aseguró.

Cristian critica la atención a emergencias en Barú y pide que hechos como estos no se repitan. “Mi sobrino estuviera vivo, pero no lo atendieron a tiempo. Esto no puede ocurrir más, nuestra familia está destrozada. Jhonatan trabajaba como mecánico industrial en una empresa de Malambo”, apuntó.