“No me dejen morir”, últimas palabras de joven asesinado en El Pozón

La primera versión que se conoció de este hecho fue que el joven, de 21 años, no quiso pagar unos chicharrones que se había comido en las afueras de una discoteca donde se encontraba con sus amigos. Después de eso las personas que al parecer se encontraban en el lugar no les gustó que no quisiera pagar y empezaron a golpearlo y de siete cuchilladas lo mataron.

“Eso que están diciendo que mi hijo no quiso pagar unos chicharrones no es cierto, nadie sabe realmente que fue lo que pasó, solo lo puede saber uno de los amigos de Óscar que en este momento se encuentra hospitalizado porque también recibió golpes.

“Eran como la una de la madrugada cuando llegamos al hospital. Él solo me decía que no podía respirar y que no lo dejaran morir, corrí a llamar al doctor que lo ayudara. Como a las 4 de la madrugada me dijeron que había fallecido”, cuenta el familiar de la víctima.