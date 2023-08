“No los olviden”: menores cartageneros cumplen 1 mes desaparecidos en el mar

Los familiares de Camilo Pérez Medrano, de 15 años, y Junior Pérez Herrera, de 14, llevan un mes y cuatro días de angustia, dolor e impotencia.

Recuerdan el trágico 7 de julio pasado, cuando los menores, oriundos de Cartagena de Indias, desaparecieron en el mar de San Andrés Islas en medio de una improvisada faena de pesca, en una playa cercana a su barrio, Merryland. Lea: “Estaba de vacaciones”: drama familiar por niño que desapareció en el mar

Edwin Pérez, padre de Camilo, no deja de orar para que el adolescente aparezca pronto. “Yo estoy en Cartagena por un problema de documentos, eso me tiene muy mal porque no puedo estar al frente de la búsqueda. Su mamá es la que está al tanto de todo, pero no hay datos nuevos”, dijo el hombre, quién trabaja como cotero en el Mercado de Bazurto.