“No le conocía problemas”: papá de joven asesinado en La Candelaria

Sin importar que a esa hora transitaban vehículos y peatones, el hombre sacó un arma de fuego y le propinó los tres balazos a su víctima. De inmediato se dio a la huida como parrillero en moto y no pudo ser capturado.

“Mi hijo no tenía problemas con nadie, ni siquiera le decían ‘el Coco’. Desmiento ese apodo, pueden preguntar en el barrio que a él no lo conocían de esa forma. Aún las autoridades no nos han dado información de lo que pasó, solo vimos un video de seguridad del taller de motos donde se encontraba”, anotó el papá del hoy difunto.

“Hace cinco años él volvió al barrio (La Candelaria). Toda la vida yo he vivido en ese barrio, pero mi hijo se fue a vivir a Venezuela.

"Cuando volvió, la única pelea que tuvo en el barrio fue con unos muchachos de ese mismo que como no lo conocían pensaban que era algún hombre malo y lo atacaban. Hasta yo me metí y aclaré la situación. Les dije que era mi hijo. Desde ese momento no había pasado nada, no había tenido peleas, ni problemas con ninguna persona", contó el padre de Jair Llerena hoy en Medicina Legal.

El joven se dedicaba a oficios varios y deja una niña de un año que dependía de él económicamente.

La Policía desplegó un plan candado de inmediato, pero aún no han logrado capturar al homicida. Hasta el momento se desconocen los motivos por el cual mataron a Jair.