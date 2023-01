No baja la criminalidad en Soledad: 22 asesinatos en 24 días de enero

Tres se registraron la noche de este lunes 23 de enero, donde dos hombres fueron asesinados por sicarios en plena vía pública del barrio Villa Sol y el otro ocurrió en calle 23 con carrera 13, en el casco urbano de esa población.

El lunes 23 de enero en plena vía pública del barrio Villa Sol, las balas alcanzaron, según el reporte policial, a Carlos Andrés Garay, Armando Quintero y otra persona más. En el lugar de los hechos falleció Carlos Andrés, mientras que las otras dos fueron llevadas a centros asistenciales del municipio de Soledad, donde se confirmó el deceso de Armando Quintero Reyes. De la tercera persona no se tiene el nombre y tampoco se informó sobre su estado de salud.

Lea aquí: ¿Atraco o sicariato? Asesinan a líder comunal en Soledad, Atlántico

Esa misma noche, pero en el casco urbano del municipio de Soledad, un adolescente de 17 años de edad, identificado como Andrés David Porto Molano, fue asesinado por un sicario en la calle 23 con carrera 13.

Este martes, en la calle 26 con carrera 28, cerca al Polideportivo del barrio Hipódromo fue asesinado un hombre dentro de un carro de placas KJI 346. Recibió un disparo en la cabeza por sicarios que lo abordaron en la dirección antes mencionada. La cual queda cerca de un CAI de la Policía.

Habla el alcalde Rodolfo Ucrós

“Tuvimos hace pocos días un Consejo de Seguridad a raíz de esta situación, de sicariato principalmente, de enfrentamientos de bandas delincuenciales en distintos sectores del municipio de Soledad, exigiéndole a la Policía la implementación de estrategias novedosas con el objetivo de disminuir esta gran cantidad de muertes que hemos tenido en estos primeros días del mes de enero”, dijo sobre este tema de orden público el alcalde de Soledad, Rodolfo Ucrós.

Añadió que “vale la pena acotar que el año anterior lo saldamos de manera positiva, si lo comparamos con las cifras del 2021, que bajó la criminalidad en un 15 por ciento, pero realmente lo que viene ocurriendo en este mes de enero es bastante preocupante por las muertes violentas ocasionadas por el sicariato. Que se viene dando por la pelea de territorio entre las bandas criminales, pero que no dejan de ser homicidios”.

Reiteró que se le está exigiendo a la Policía implementar estrategias novedosas, distintas, “con el objetivo de mejorar la seguridad de la ciudadanía, porque la verdad es que todos los que vivimos en Soledad nos encontramos bastante preocupados por este tema”.

Le puede interesar: ¡Aberrante! Con falsos empleos engañaba mujeres y luego las abusaba

“Pero no sólo por el tema de los homicidios, sino por el tema de la extorsión. Hay sectores donde ha disminuido la extorsión, pero en otros, lamentablemente, ha aumentado. Y principalmente en el suroccidente del municipio, donde se ha venido incrementando este fenómeno. Eso no quiere decir que en los otros no haya disminuido, pero ha mejorado en algún porcentaje significativo”, firmó.