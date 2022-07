Natalia Buitrago, la modelo que desapareció hace 10 meses en Cartagena

Diez meses y doce días después de hablar con ella por última vez, Claribel Moreno no sabe si su hija está viva o muerta. De lo único que tiene absoluta certeza es que Natalia Buitrago Moreno desapareció en Cartagena estando con su pareja sentimental. Claribel ha “movido cielo y tierra” en busca de su hija; a Cartagena ha venido cuatro veces y a Pereira, donde Natalia vivió por última vez, otras tantas más. Nunca se ha quedado quieta buscando respuestas e indagando con la Policía, la Fiscalía e incluso en los lugares que la modelo caleña alcanzó a visitar en la capital de Bolívar, entre esos las Islas del Rosario.

18 de agosto del 2021, fue la última vez que tuvieron información de Natalia cuando estuvo en Cartagena.

Son sus pesquisas las que la llevaron a comprobar que Natalia estuvo en esta ciudad, pero no con varias amigas como ella le informó por WhatsApp antes de viajar, sino con la persona que fue su marido durante seis años. Así se lo hicieron saber dos testigos que Claribel entrevistó y que le confirmaron que su hija estuvo acompañada de su pareja en sitios como el Centro Histórico, el Castillo San Felipe y la isla de Boro Boro. Le puede interesar: Islas del Rosario, último punto que visitó la modelo Natalia Buitrago “La relación con mi hija era muy afectiva y ella me escribía todo el tiempo, pero el 18 de agosto de 2021 todo cambió y ella desapareció. Aún guardo la esperanza de encontrarla con vida, por ella estoy dispuesta a encadenarme a las afueras de la Fiscalía de Cartagena, para que las autoridades le den la importancia que se merece a este caso”, dijo Claribel a El Universal desde Bogotá, donde también realiza indagaciones. Para Claribel hay muchas situaciones y testimonios que no encajan en la misteriosa desaparición de su hija; y la mayoría de ellas de esas inconsistencias apuntan a quien era la pareja de Natalia. “Ese señor primero me dijo que cuando mi hija desapareció él no podía estar con ella porque había viajado a México, que desde hacía nueve meses no veía a mi hija porque se habían separado”. “Luego volví a preguntarle por celular, porque nunca me ha dado la cara, y me dijo que a Natalia la vio por última vez unos 10 días antes que ella viajara a Cartagena, como el 2 o 3 de agosto (2021). Hasta esos días, dice él, ellos compartieron la misma casa en un condominio en Dosquebradas (Pereira) y después de ahí se separaron”, cuenta Claribel.

Han sido más de 10 meses de angustia, de viajes constantes y de incertidumbre por no saber que pasó con la modelo de protocolo y esteticista caleña que vino a la Heroica a celebrar su cumpleaños número 23.

La madre de la modelo ha ido a esa residencia para corroborar esa versión, pero no ha conseguido respuestas por parte de la empresa que presta seguridad en ese condominio, ni tampoco le han podido facilitar las grabaciones de las cámaras. Lea también: Modelo caleña viajó a Cartagena y desapareció: es un misterio Otra de las situaciones que hacen de este caso un completo misterio es que hayan borrado la información, fotos y videos que Natalia publicaba a través de su celular en las redes sociales. Gracias a su insistencia ante la Fiscalía, parte de esa información ha sido recuperada y es así como hay constancia de que la modelo sí estuvo en Cartagena. El 12 de agosto de 2021, Natalia llamó a su mamá para confirmarle que por motivo de su cumpleaños iría a Cartagena al día siguiente. “El 17 me dice que se va a un paseo a la Isla del Rosario y que no va a demorar sino cuatro días. El 18 me habla para decirme que ya va de salida. Ese día es la última vez que hemos tenido comunicación con ella”, agregó Claribel.

La familia manifestó sentirse preocupada por la falta de gestión de las autoridades. Además, pidieron que cualquier información sobre el paradero de Natalia sea comunicada a los teléfonos 3218479494 o 3183609312.

La angustiada madre dice que tres días después empezó a sentir una “corazonada” porque no había señales de su hija y sus amigas no tenían información de su paradero, situación que empezó a alertar a la familia porque la joven constantemente publicaba cosas de su vida cotidiana a través de redes sociales.