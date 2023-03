“Muy alegres”, así eran Kellys e Isaac, muertos en accidente en Turbaco

Isaac Antonio Guerra Suárez, de 35 años; y Kellys Johana Contreras Sierra, de 38, eran oriundos de Magangué y allá se conocieron hace mucho tiempo. Él dejó su pueblo natal y se trasladó a Turbaco para trabajar como cobrador bajo la modalidad de préstamos conocido como “pagadiario”. Ella trabajaba de manera independiente y vivía con sus dos hijos, ya mayores de edad, y su mamá, en el barrio Córdoba, en la llamada “segunda ciudad de Bolívar”. Genis Castro, sobrina de Kellys, llegó a Medicina Legal para reclamar el cuerpo de su tía y comentó que su familiar aprovechó la amistad que tenía con Isaac para salir de paseo fuera de Magangué. Lea aquí: Murieron arrastrados por buseta en Turbaco: identifican a las 2 víctimas Las lágrimas no dejaban de salir de sus ojos, pues recordó que ella era una gran persona, disfrutaba la vida y era experta en hacer muy buenas amistades.

“Yo era muy amiga de mi tía, nos contábamos todo. El jueves hablé con ella y hablando de todo un poco me dijo que iba a seguir haciendo lo que le hacía feliz y me comentó que se iba de paseo. El domingo la llamé nuevamente y lo primero que me dijo fue: ‘aquí estoy disfrutando mija’. Por qué no me llevaste, le dije, y con mucha risa me dijo y que a ‘son de qué’. Esa era ella, alegre, extrovertida”, dijo la sobrina. Agregó que después de hablar por largo tiempo, las últimas palabras que le dijo ese día fue que la esperaran en Magangué el lunes, pero desconoce por qué solo hasta el martes fue que decidió regresar. Sin embargo, el destino no lo permitió.

La mujer agregó que siendo las 10 de la mañana del martes, un miembro de la Policía fue quien dio aviso a uno de sus hijos y así se enteraron del lamentable suceso.

"Me avisaron y de una salí para Cartagena. Me quitaron una parte de mi vida", asegura mientras secaba las lágrimas. Su tía deja dos hijo mayores de edad y sobre Isaac Antonio precisó que sabía quién era, que lo tenía en redes sociales, pero no mantenía una relación de amistad cercana. Softbolista aficionado El señor Johnny Guerra Salazar recuerda claramente las últimas palabras que habló con su sobrino, Isaac Antonio Guerra Suárez. "Hablamos, lo saludé y le dije que tenía que buscar los caminos del Señor. Le di buenos consejos, y me atreví a decirle que ese trabajo de cobradiario no me gustaba mucho. Le insistí en lo importante que era entregarle su vida a Dios. Es el único camino", precisó mientras hacía las diligencias fúnebres en las afueras de Medicina Legal en Cartagena. Recordó que su sobrino era muy conocido en Magangué, y donde quedan sus dos hijos con su exmujer. "Era un muchacho, jovial, alegre. Su pasión era el sóftbol y no tenía mucho tiempo de haber llegado a vivir a Turbaco. Allí consiguió trabajo de cobradiario. Lamentablemente su madre murió en diciembre y el se regresó a Magangué, pero decidió regresar para seguir en su trabajo".

Contó que esa mañana supo de lo que había ocurrido en ese accidente, y alcanzó a ver los videos. Ya en horas de la noche es que se entera que es su familiar. "Una sobrina me llamó y me dice, tío, sabe lo del accidente. Le respondo que si. Y seguidamente me dice que es Isaac Antonio, no lo podía creer. Fue un golpe muy bajo para nosotros". Hasta hoy miércoles, su sobrino no había sido identificado plenamente en Medicina Legal, y se estaban haciendo todas las pruebas para reconfirmar los datos, pues ya la documentación requerida estaba en esa entidad. "Un compañero de trabajo es quien lo identifica y buscó la manera de dar con nosotros hasta que logró conseguirlo y dio aviso. Espero que la muerte de mi sobrino sea una lección con un propósito y que ojalá permita que toda nuestra familia se una". Sobre Kelly Johana indicó que se enteró que eran amigos y que ella había llegado a Turbaco el fin de semana. De ella y de sus familiares aseguró no conocerlos.