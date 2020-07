Murió la niña de cuatro años que había sido violada en Huila

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Lina Arbeláez, confirmó que en la madrugada de éste sábado falleció en Neiva, Huila, la niña de cuatro años, quien había sido violada en días pasados y se encontraba en estado de coma.

El abuso sexual de la pequeña se dio el pasado lunes, cuando según el reporte oficial, Sebastián Mieles, de 27 años, presuntamente agredió a la menor en la zona rural del municipio de Garzón, Huila.

La directora Arbeláez, al reportar la trágica noticia, escribió en su cuenta de Twitter que: “Tengo dolor, impotencia y me levanto con el corazón absolutamente comprimido!!! Muere un angelito de 4 años, por culpa de esta sociedad enferma!!! No más violencia contra la niñez!!! No se puede más!”.

Previamente se había conocido un comunicado de la Clínica Medilaser de Neiva, en donde la menor estaba en como inducido, reportó que había muerto. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de la paciente menor de edad en la madrugada de hoy 4 de julio, debido a hipertensión endocraneal refractaria al manejo, disfunción de múltiples órganos secundaria a trauma encefalocraneano severo con politrauma. Por el tipo de muerte se realizó llamado a Fiscalía”, señaló el reporte.