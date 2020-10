“Mi mamá exageró. Dijo cosas que no son. Como toda pareja sí discutimos, pero yo nunca he sido agredida físicamente, quizás sí nos hemos alzado la voz, pero no ha pasado a mayores. Tampoco me quiero hacer la víctima, yo acepto mis errores”.

Esto expresa Milena Rodríguez Martínez, luego que Cartagena conociera el hecho que ocurrió en la tarde del domingo en su casa, en la Manzana 14 de Altos de Albornoz. La vivienda fue incinerada.

La mujer asegura que le prendió fuego a su casa, pero niega las declaraciones que su madre, Rosita Rodríguez, dio a este medio el lunes.

“Ella quería defenderme, pero las cosas tampoco ocurrieron así. Yo tenía varios años viviendo con mi pareja y hace unas semanas nos separamos. Con él tengo tres hijos, dos de ambos y uno mío que él me ha criado. Yo me llevé mis chócoros y él se quedó solo, en la casa, con algunas cosas”, dijo. El hombre es mototaxista y se llama Aldo Meriño Osorio.

Agregó la mujer que “ese domingo estábamos tratando de llegar a un acuerdo sobre los gastos de mis hijos y todo eso; como no hubo acuerdo, pues me dijo que no me daría nada, yo le prendí candela a un colchón. Eso fue todo, él no me hizo nada, incluso, hemos hablado y no me juzga, entendió mi ira”.

Milena expresó inconformidad porque “muchas veces las personas hablan y no saben qué pasa en realidad. Él y yo tenemos el mismo temperamento”, pero añadió que no volverá con Aldo.