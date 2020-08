Mujer que cayó de edificio tenía un mes sin ir a su casa

En los familiares de Glenis Baloyes Pérez, la mujer que cayó del piso 11 del edificio Torre Isabella, en Castillogrande, hay mucha tristeza y cierta impotencia, pues dicen que durante todos los años que ella se dedicó a laborar como empleada del servicio doméstico nunca había tenido un accidente laboral por lo cuidadosa que siempre fue y lo dedicada a su trabajo.

Ayer, las caras de desconcierto entre los allegados que llegaron a Medicina Legal para reclamar el cuerpo de Glenis era lo que se notaba. Marta Parra, su cuñada, aseguró que había cierta rabia, pues hasta ayer no habían hablado con ellos para explicar realmente qué fue lo que sucedió.

“Según, son unos extranjeros los patrones y no hablan español, pero creo que para este tipo de situaciones tan delicadas deben tener una persona que les colabore. Lo que sabemos es lo que hemos leído por redes sociales y por la prensa, pero no porque ellos no los hayan dicho directamente”, precisó en la morgue la adolorida mujer.

Otra de las situaciones que los angustiaba era que “los señores de la funeraria no se pudieron llevar el cadáver porque los papeles no estaban completos. Parece que ella no tenía ningún tipo de seguridad social y trabajaba en ese edificio desde el año pasado. Sobre la realidad de lo que pasó lo sabrán ellos, quienes estaban allí cuando ocurrió el incidente, ella que en paz descanse y Dios”, destacó Marta Parra.

Glenis Baloyes Pérez era de Turbo (Antioquia), pero sus allegados afirmaron que era prácticamente cartagenera, pues llevaba más de 40 años en la ciudad.