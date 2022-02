A las instalaciones de la Fiscalía de Cartagena llegó una mujer, de 36 años, manifestando que por poco es asesinada por su expareja sentimental.

La mujer asegura que el sujeto, en un ataque de ira, le propinó varios planazos con un machete en el cuerpo y que, si no es porque logra escapar, la asesina.

La víctima contó que “mi expareja es John Rodríguez, de 30 años, y fueron los vecinos quienes me ayudaron a escapar de él y denunciarlo. Espero que las autoridades lo capturen”. Este medio no conoció el día ni el barrio donde ocurrieron los hechos. La víctima afirmó que no es la primera vez que el hombre la maltrata y que, incluso, ese fue el motivo para acabar con la relación.

Cabe recordar que hace pocos días, la Fiscalía le dio prisión domiciliaria a dos hombres señalados por sus parejas de violencia intrafamiliar.

Reynaldo Guzmán Buendía y Harold Taborda Sánchez, cegados por la ira y los celos, las habrían golpeado y agredido verbalmente en repetidas ocasiones, en Olaya Herrera y 13 de Junio. Las mujeres se llenaron de valor y pudieron denunciarlos.

