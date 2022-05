Buena madre, excelente trabajadora, amable, servicial y emprendedora. Esas son solo algunas de las virtudes que familiares y amigos resaltan de Celia María Meza Soto, la mujer que fue baleada en la cabeza por su exmarido, Feberico Sayas Ospino, en la tarde del sábado, en una tienda de abarrotes de la carrera 100 de San José de los Campanos.

Desde la 1:40 p. m. de ese día, Celia, quien tiene 39 años y nació en Magangué, está en la UCI de la clínica Gestión Salud de San Fernando. Por redes sociales sus allegados invitan a cadenas de oración para su pronta recuperación. “Dios te dará otra oportunidad amiga, tu eres buena, tus hijos te esperan. Declaro sanidad para ti”, es uno de los mensajes que dejan en Facebook.

‘Chely’, como le dicen, es otra víctima de la violencia intrafamiliar, la intolerancia y la obsesión de Federico, de 40 años y natural de Tiquisio -sur de Bolívar-, quien nunca aceptó que ella decidiera terminar la relación de más de 10 años. Al parecer, en marzo se separaron.

Cuentan que la pareja tuvo una discusión en el apartamento donde vive Celia, que queda en el segundo piso de la casa. Luego, la mujer bajó corriendo y llorando y entró a la tienda -en la primera planta- para evitar que el hombre le hiciera daño, pero este la siguió y le disparó a la cabeza y después se mató.

“Mujer valiente”

Celia es fuerte. La mujer fue impactada en la sien; sin embargo, en los videos que grabaron cuando era auxiliada por vecinos se le ve aún consciente; es por eso que su familia confía en que saldrá de esta situación.

La mujer tuvo tres hijos con Federico y desde que llegó a Cartagena se enfocó en darle lo mejor a ellos. ‘Chely’ estudió auxiliar de farmacia en una institución en el Pie del Cerro. Luego ejerció en varias instituciones, entre esas Fundación Caminos, donde logró destacarse y dejó muy buenos amigos. Al parecer, también estudió administración de empresas.

Es emprendedora, por eso se las ingenia para vender distintos productos. También se supo que tiene varios meses atendiendo en una panadería que está justo al frente de la tienda y que ese día se alistaba para entrar a su turno.

Sobre su verdugo no hay mayores detalles, pero, tal parece que meses atrás ella lo había denunciado porque la había amenazado. “Ella no quería volver con él, decía que era solo el exmarido y no tenía intensiones de estar con una persona que se portaba mal con ella”, dijo un vecino y conocido de Celia.