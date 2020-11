Judy llora, se lamenta, pero luego toma fuerzas. Sabe que no puede desfallecer. Es la madre de Carlos Julio Aragón De Ávila, de 20 años, quien falleció en la madrugada del lunes en la vía que comunica a Arjona con Las Piedras, corregimiento de San Estanislao de Kostka -Arenal-. Él iba en una moto junto a un hermano y un conocido.

“Esto me tiene llena de dolor, pero ahora le pido a Dios que si se llevó a Carlos, no me dejé sin Iván, mi otro hijo accidentando. Está en UCI con un grave golpe en la cabeza, pero sabemos que estará bien”, dice la madre, quien reside en el barrio Sueños de Libertad, en Arjona.

Dice no saber qué pasó esa madrugada. “Él tuvo un toque con su picó en un quinceañero, me imagino que tomó, pero no sé si iba manejando la moto o no. Dicen que pudo ser un microsueño o una falla mecánica, lo cierto es que murió de la peor manera”, agrega.

La madre de la víctima señala que son muchos los recuerdos que le deja Carlos. “Tiene un hijo de un año y su pareja está embarazada. Siempre lo recordaré por su amor a la champeta. Era muy popular en Arjona porque tenía un picó llamado Láser Musical, con el que ayudaba a nuevos cantantes y hacía toques en muchos barrios. Soñaba con ser un destacado dj”, añadió.