¿Cómo sucedió?

Algunos testimonios aseguran que llegaron dos hombres en una moto y comenzaron a disparar en forma indiscriminada contra quienes estaban jugando dominó. Al sentir los disparos, todos salieron corriendo, pero las balas dieron contra la humanidad de Morelos Herrera. Fueron seis los que recibió.

Los sicarios se dieron a la fuga, pero allegados al herido lo llevaron al hospital de Marialabaja donde llegó sin signos vitales.

Viviana Vega, hermana de la víctima, dijo que “en realidad no sé lo que ocurrió. A mi solo me dijeron que mi hermano había sido baleado y que lo llevaron al hospital. No tengo conocimiento de que halla recibido alguna amenaza de muerte o tenido algún problema con alguien”, dijo.

Otra versión indica que los sicarios llegaron hasta donde estaba el sujeto, lo ubicaron y le dispararon mientras supuestamente consumía alucinógenos en un lote baldío. La víctima corrió y recibió varios balazos.