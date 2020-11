Luego que ayer se diera a conocer por parte de este medio la muerte del reconocido arquitecto cartagenero Mario Alberto Mendoza Fernández, de 68 años, de inmediato se comenzaron a conocer versiones sobre un presunto robo en su apartamento, en el barrio Ternera.

A Mendoza Fernández lo hallaron golpeado el pasado 19 de octubre, a las 10:30 de la mañana, por lo que fue necesario llevarlo a la clínica Madre Barnarda. Fueron algunos allegados quienes lo encontraron en malas condiciones de salud en el conjunto residencial Malibú, torre 2 apartamento 101.

Esto ocurrió luego que desde el 16 de octubre no contestara llamadas telefónicas y eso causara preocupación entre sus familiares. Desde el 19 estuvo hospitalizado y murió el sábado 31 a las 4:30 de la tarde.

Sobre la hipótesis del hurto, su hijo Mario Alberto Mendoza dijo que “hasta el momento no nos consta nada y todo se encuentra en investigación, por lo que no podemos afirmar si fue un robo, pues no había violencia en la casa el día que lo encontraron”, destacó.

Insistió en que serán Medicina Legal, la Fiscalía y la Policía quienes ayuden a confirmar la muerte del reconocido arquitecto, quien estuvo ligado a importantes proyectos de construcción en la ciudad.

De la misma manera se cree que los golpes pudieron haber sido por un desmayo al caer al piso. “Mi papá murió de una isquemia cerebral, pero las heridas están en investigación”.

Sobre ese caso, la Policía Metropolitana de Cartagena informó que están a la espera de conocer la causa, manera y mecanismo de la muerte del arquitecto, dictamen que debe entregar Medicina Legal.

La familia de Mendoza Hernández le exigió a las autoridades acelerar las investigaciones con el fin de tener certeza de la causas de muerte del arquitecto.