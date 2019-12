El violento accidente de tránsito en Manga donde murió una mujer

Adela Caldera Arrieta guardó prudencia como peatona. No cruzó sin mirar, no estaba desprevenida y tampoco se paró donde no debía. Por el contrario, se subió a un andén y aguardaba a la sombra de unos arbustos para poder cruzar de una esquina a otra del Callejón Olaya en Manga sin ningún contratiempo. Pero la imprudencia de otro le costó la vida. Concretamente, de la conductora de un vehículo particular sobre quien, al parecer, cae la mayor responsabilidad en el accidente de tránsito ocurrido ayer en la mañana.

Todo pasó a eso de las 9:25 a. m. cuando dos vehículos colisionaron de manera aparatosa y la mujer se convirtió en una víctima colateral del violento impacto. Según se supo, el siniestro se debió al no respeto por una señal de Pare que hay en la zona.

Se voló el pare

En el choque se vieron involucrados un vehículo particular de color gris marca Nissan, de placa NDZ-623; y un taxi de marca Kia y matriculado con la placa TFO-000.

Según se supo, el taxi se movilizaba por la calle Real con sentido hacia el comando de la Policía que está a una cuadra del lugar del hecho; y el vehículo particular salía de la Avenida Miramar con dirección hacia el Callejón Olaya.

Precisamente fue en el punto de intersección de la Calle Real con la esquina del Callejón Olaya donde ocurrió el hecho. Presuntamente, el taxi se desplazaba a exceso de velocidad y esto se conjugó con la imprudencia de la conductora del particular quien habría pasado por alto la señal de Pare.

Por lo rápido del momento, la conductora del carro particular, identificada como Luz Dary Gómez, no habría podido reaccionar a tiempo y por eso golpeó la parte trasera izquierda del taxi, desestabilizándolo y haciendo que se subiera al andén. Allí, sin nada que ver en el hecho, estaba la señora Caldera Arrieta quien recibió la fuerza del choque en su cuerpo.