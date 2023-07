Muere menor tras caerle un coco en la cabeza desde 12 metros de altura

El menor estaba en su residencia cuando un coco cayó desde la palmera de unos 12 metros de altura con tanta fuerza que le causó las lesiones antes descritas. El niño vivía en la vía al cementerio de Buenos Aires.

Las reacciones ante la noticia no se hicieron esperar. “Ojalá mi madre vea está noticia para que tome conciencia cuando le digo a mi hijo que no esté debajo de esas palmas de coco tan peligrosas. No porque yo sea cansona, es para evitar el peligro”, “que triste noticia, son un peligro esas matas de coco en este pueblo. No dejen que los niños jueguen debajo de los árboles por eso”, fueron algunos de los comentarios en Facebook.