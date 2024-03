Motociclista murió en violento accidente en Sincerín: un carro lo arrolló

Su cuerpo está ahora en la morgue de Medicina Legal, hasta donde llegaron sus familiares. Uno de ellos habló con El Universal y contó que Cristian iba en su moto hacia Malagana, pero un carro, en su intento por pasarse a una tractomula, “se lo llevó”. Al parecer, el conductor se entregó a las autoridades, pero esa información no ha sido confirmada. “Tengo la placa del vehículo, pero a él no lo he visto”, dijo el familiar.