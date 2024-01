Misteriosa muerte de niña de 2 años en hostal del Centro: habla la madre

“A las 7:00 a.m., llegó llamándome, diciendo que era urgente. Cuando abrí la puerta, me entregó a la niña muerta en mis brazos, afirmando que se había caído por las escaleras”, relató la madre en medio de su dolor a la cadena radial.

Rápidamente, Rosa llevó a la niña en una moto hasta la Unidad Intermedia Materno Infantil Santa Teresita, Uimist, ubicada en la carrera 21 con calle 12 de la ciudad. Sin embargo, el personal médico en este centro confirmó que la menor ya había fallecido

Al compartir la versión proporcionada por su pareja, en la que se sugería una caída por las escaleras, y al observar posibles signos de violencia en el cuerpo de la víctima, los médicos alertaron a la Policía Metropolitana de Bucaramanga y activaron el protocolo por violencia intrafamiliar.

La investigación

A las 10:30 a.m., en compañía del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), agentes de la Policía se dirigieron al lugar de los hechos para verificar la información brindada por el padrastro. La revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad y las entrevistas a testigos fueron parte del proceso para esclarecer los hechos. Lea aquí: Magangué: cayó al Río Magdalena y hallan su cuerpo cuatro días después

Este individuo, originario de Cúcuta, fue localizado en la zona y trasladado a la URI de la Fiscalía para su identificación y declaración formal. Hasta el momento, no está detenido.

Antecedentes de violencia

La mujer destacó que previamente había sido víctima de agresiones por parte de su pareja, aunque nunca lo había denunciado ante las autoridades.

“El sábado, él golpeó fuertemente al hijo y yo estaba presente. Al defender al niño, me agarró del pelo, me arrojó al suelo, me propinó un golpe y me estranguló con fuerza. Cuando se disponía a atacarme de nuevo, respondí con una patada en el abdomen. Se quedó mirando y se fue”, relató Rosa.

Actualmente, ella solicita ayuda a las autoridades para garantizar su seguridad, ya que teme represalias por parte del acusado y su familia.