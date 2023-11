Misterio: El riguroso proceso para identificar a mujer muerta en Mandela

Los restos fueron llevados el mismo día del hallazgo (el pasado 20 de noviembre) a Medicina Legal, donde establecerán su identidad y las causas de su muerte. El cuerpo estaba suspendido a la rama de un árbol con una soga sujeta al cuello, lo que hace presumir que fue un suicidio; sin embargo, las investigaciones no han terminado y no descartan un asesinato. Lea: ¡Macabro! ¿Quién era la mujer que hallaron muerta en trocha de Mandela?

Pese a eso, no es claro su género, ya que podría haber sido un hombre que usaba o le pusieron ropa de mujer. La hipótesis del suicidio sigue en pie ya que, al parecer, la mujer decidió ir hasta un lugar solitario y remoto, subió al árbol y se quitó la vida; sin embargo, en el lugar no encontraron el objeto con el que habría subido hasta esa altura, por este motivo, no descartan que sea un homicidio.

Especialistas defienden que es una femenina debido al tamaño y forma de la pelvis y otros huesos como el fémur. Cabe destacar que estas partes del sistema óseo tienen características diferentes, teniendo en cuenta su género.