“Mi nieto era un niño bueno y me lo mataron”: abuela de vigilante asesinado

“En la mañana cuando yo iba para el médico me lo encontré y me dijo: ‘mami me voy, nos vemos a la noche’, pero por la noche me llama mi hija para decirme que lo habían matado...le dicen que vaya porque mi nieto estaba herido porque hubo un atentado en el Ara, pero cuando llegó le dijeron que lo habían matado”, narró la abuela de Yordi Esteban.

Manifestó que su nieto tenía un mes y 8 días de estar en el centro comercial donde fue ultimado por los sicarios. En los primeros 15 días lo rotaban en los otros establecimientos de la cadena de almacenes. “Me dijo mami, ya me dejaron fijo en el Sagrado Corazón, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche que cerraban. Yo lo esperaba en la puerta a las 10 de la noche y ya no lo podré esperar más porque me lo mataron”.

Dijo que Yordi Esteban terminó su bachillerato y prestó su servicio militar y que una vez terminado "enseguida le dieron trabajo en el Ara. Era un niño bueno, trabajador. Vivía conmigo aquí, porque sus padres viven en Aracataca (Magdalena). Ellos son de Barranquilla".

“El lunes había alquilado un apartamento porque iba a traer a su hermano. Se lo iba a traer para que él. Apenas cobró, pagó su apartamento porque él quería vivir solo con su hermano”, añadió la señora Ruby Fernández.

En medio del llanto, la abuela de Yordi terminó diciendo que su nieto trabajaba dos días y descansaba uno. “Pero el día que descansaba se iba a trabajar a otro Ara porque él quería ayudar a su familia. Mi niño tenía muchas ilusiones, quería ayudar a sus padres, a su hermano que estudió en el SENA, no conseguía trabajo y él quería traerlo para Barranquilla y así ayudarlo, pero me mataron a mi nieto. ¿Por qué me mataron a mi nieto esos bandidos?”, sentenció.