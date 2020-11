“Me sorprendió que dijeran que mi hijo era hincha del Real Cartagena, porque era seguidor del Atlético Bucaramanga. Luis estaba por acá buscando trabajo y conociendo el mar, porque nosotros somos de Puerto Wilches, Santander”.

Esto es lo primero que dijo Luis Antonio, padre de Luis Fernando Murillo Hernández, de 18 años, quien fue asesinado de una cuchillada en el tórax en la madrugada del martes, cerca a la bomba de gasolina La María, en San Juan Nepomuceno.

Ese día, la Policía reportó una riña entre miembros de la barra del Real Cartagena; sin embargo, el padre asegura que no es así. “Luis se vino para acá con un amigo, ambos son santandereanos, y se quedaron a dormir en una casa de hinchas del equipo Nacional. El amigo de mi hijo sobrevivió de milagro y me dijo que ellos estaban solos cuando llegó un grupo de jóvenes, no sabemos si hinchas del Real Cartagena, y comenzaron a agredirlos. Eran dos contra más de cinco muchachos”, aseguró.

El padre realiza los trámites para trasladar el cuerpo a su tierra natal. “Luis me llamó el sábado, estaba feliz, había ido a Playa Blanca y había conocido el mar”, señaló.