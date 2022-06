“Mi hijo no mató a Marlon”: padre de señalado de homicidio en Olaya

“Quiero limpiar el nombre de mi hijo. Que las autoridades investiguen bien, sobre todo que analicen las grabaciones del asesinato de ese muchacho para que vean que mi hijo no es el que disparó”.

Con seguridad, José Jackson Arrieta buscó a nuestro medio para defender la reputación de ‘Brandon’, quien es señalado de matar de tres balazos a Marlon Enrique Lara Muriel, el pasado 15 de junio, en el sector Central del barrio Olaya Herrera.

El padre dice que “mi hijo no es el que sale en el video corriendo, precisamente porque él no puede correr. Tuvo un accidente y una pierna no le funciona bien, es cojo. Me parece muy mal que la familia de Marlon lo señale, sabiendo que físicamente tampoco se parecen”.

En medio de su preocupación, José dice conocer el motivo por el que acusan a ‘Brandon’. “Es cierto que mi hijo mató a un primo de 15 años de Marlon. Eso fue hace tres años y mi hijo fue a la cárcel por eso. Parece que cuando volvió a la libertad a esa familia no le gustó. No soy alcahueta, reconozco lo que hizo mi hijo, pero él no mató a Marlon”.

El padre recordó lo ocurrido en julio del 2019 en Olaya. “Nosotros vivíamos cerca del lugar donde mataron a Marlon. Él tuvo un problema con un familiar mío y eso generó una riña. ‘Brandon’ asesinó al primo de Marlon en defensa propia y luego de eso la vida nos cambió.

Nos tuvimos que mudar porque nos quemaron la casa, luego nos persiguieron, nos amenazaron, nos señalaron horrible”, dijo el pariente.

Afirma que “mi hijo no amenazó a Marlon, incluso, ambos vivieron cerca en el barrio San Fernando. Si lo hubiera querido matar, lo hubiera hecho allá, no en Olaya y en ese sector donde vive toda la familia de Marlon. Eso era un acto suicida y mi hijo no lo iba a hacer”, expresó.