“Mi hija no tenía nada con ‘el Cura’”: madre de desmembrada con motosierra

“Mi hija tenía solo cinco meses en Medellín y lo que sé es que no estaba trabajando y tampoco tenía una relación con el tipo que capturaron y que, según se llama Víctor. Él no ha querido hablar y espero que lo haga. Yo solo sé que ella no conocía a ese sujeto ni vivía en esa casa con él”.

Eso contó a los medios del Atlántico Oneida Escobar, madre de Leidy Johana Escobar Pulido, de 21 años, la mujer asesinada y desmembrada en un inquilinato de Medellín. El macabro hecho ocurrió el pasado 17 de diciembre.

La noticia conmocionó al país y las autoridades antioqueñas desplegaron un operativo de búsqueda del presunto responsable hasta lograr su captura.