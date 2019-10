“Mi hermano no tenía enemigos”: familia de asesinado en La Esperanza

¿Atraco o ajuste de cuentas?

Bajo esas dos hipótesis, la Policía Metropolitana de Cartagena investiga el asesinato del vendedor ambulante Édgar Jiménez Tejedor, ocurrido el sábado en la noche en el barrio La Esperanza.

“Él era un hombre serio y trabajador. Si fuera un hombre con amenazas o líos, uno dice, vaya y venga, pero no, no era de problemas”, manifestó ayer en la mañana Ever Jiménez, hermano del difunto, antes de retirar su cuerpo de la morgue de Medicina Legal, en Zaragocilla. Esa versión fue confirmada por vecinos y conocidos de la víctima, quienes aseguraron que no se metía con nadie.