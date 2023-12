“Merece sufrir”: habló madre de Michel, la menor asesinada en Cali

“Si le soy sincera, para mí, no es un consuelo que lo hayan cogido. Sí, se va a hacer justicia por ella, pero ese desgraciado ni siquiera que se muera nos va a quitar este dolor que tenemos. Me gustaría que le hicieran sentir todo lo que ella sintió, merece sufrir”, añadió la mujer.

De hecho, la madre, que tiene su familia en el barrio Olaya Herrera en Cartagena, enfatizó que debería existir la pena de muerte. “Hay casos en los que debería existir la pena de muerte, como estos. No se merece el aire que respira”.

En medio del diálogo con Tu Barco, la madre de Michelle Dayana afirmó que no es fácil hablar sobre este hecho. “Es algo que me tortura cada día. Es algo que no me deja tranquila”, aseguró.