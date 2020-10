Sobre los establecimientos, la Secretaria de Talento Humano, Yesenia Ocampo, anotó que “ninguno de estos establecimientos cumplía con los protocolos de bioseguridad, no estaban registrados en la plataforma SolActiva, ni contaban con la documentación requerida para su actividad comercial. Además, ocupaban el espacio público por lo cual la Inspectora Segunda Municipal procedió al sellamiento”.

“Todos estos hechos son muy graves y serán judicializados. No vamos a permitir que en nuestro municipio se presenten fenómenos tan graves como la trata de personas. Y las empresas que no cumplan con las medidas de bioseguridad serán cerradas. No habrá contemplación alguna en ninguno de estos casos”, agregó Rosmell Hernández.

La menor fue puesta a disposición de las autoridades competentes para la restitución de sus derechos.

Los operativos de control cuentan con el acompañamiento de la Policía Nacional, Ejército, Armada, Personería Municipal y demás entes de control. En esta ocasión, Migración Colombia también estuvo en la diligencia.