“Yo me salvé de milagro porque reaccioné de una y solo pude tirarle una pala que tenía en la mano al sicario. El tipo se fue corriendo y se montó en la moto. De una auxiliamos nuestros dos compañeros que habían sido heridos, llevándolos al CAP de El Pozón, pero no se pudieron salvar”.

“No eran de aquí”

Familiares de Yindis contaron que el joven, oriundo de San Antero, Córdoba, tenía solo tres meses viviendo en la ciudad y que se había venido para trabajar y ayudar a su familia.

“La última vez que hablé con él me dijo que estaba contento en su empleo. Quería ayudar a su familia, era muy trabajador y no dejó hijos. Él solo vino porque consiguió trabajo aquí, pero ahora me entero que ya antes hubo problemas en ese lote. Los dueños de la construcción no han venido a decirnos nada, no los conocemos, pero solo pedimos a la Policía que investiguen para esclarecer esto”, dijeron.

Allegados a Luis Carlos, por su parte, contaron que él era de Bello, Antioquia, y que desde hace cuatro años trabajaba en Cartagena. “Él pasaba entre Cartagena y Bello, siempre estaba trabajando y viajando, era muy responsable.

“Cuando estaba en esta ciudad -Cartagena- residía en la urbanización Ciudad Jardín. Lo único que sabemos es que tiempo atrás hubo una riña por estos lotes, entonces pudo ser una represalia, pero no tenemos certeza de eso”, agregaron.

“La disputa por la tenencia de unos terrenos en el kilómetro uno de la Vía Circunvalar, cerca de La Cordialidad, sería una de las más fuertes hipótesis relacionada con el doble homicidio cometido en el antejardín de una vivienda en construcción, el jueves a las 4:30 de la tarde”. Ese el reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena en torno a este hecho de sangre.

Según la Policía, Yindis Lan Acosta, de 18 años y oriundo de Cartagena, recibió un balazo en el tórax, del lado izquierdo; y Luis Carlos Velásquez Quiceno, de 30 y natural de Bello (Antioquia), sufrió una herida en la cabeza. Ambos fallecieron en el CAP del barrio El Pozón.

“Cuando realizaban el levantamiento de un muro externo a un lote, a orillas de la Vía Circunvalar, fueron alcanzados por los victimarios, quienes desenfundaron un arma de fuego y los atacaron en el antejardín de una vivienda, localizada en el mismo predio.

La Policía Metropolitana de Cartagena, a través de la Policía Judicial, sigue la pista de los determinadores de esta acción criminal, debido a que hace pocos días una de las víctimas había denunciado intimidaciones por amenazas de muerte”, dice el informe de la Metropolitana, precisando que en esa misma zona habría ocurrido otro hecho de sangre también en medio de disputas por invasión de tierras.