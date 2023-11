“Me disparó para huir”: relato del militar baleado en atraco a restaurante

Agregó que “no me encontraba armado, pero el delincuente, al verme uniformado supuso que sí y se acercó para verificar que no tuviera armas. Lo que yo hice fue dialogar con él, porque en el sitio habían muchos niños. Sentí la necesidad de interceder por los comensales, aunque no contaba con armas”.

El capitán supone que el ladrón sintió que su tiempo había terminado y decidió huir. “Me imagino que para evitar que yo lo persiguiera, me disparó en una pierna. No se llevó nada mío ni de los presentes”, aseguró.