“Mató a mi hermana por celos”

Elías Damián Venencias Casas, el hombre que presuntamente asesinó a su exmujer Asyuly María Mengual Mengual el viernes en la tarde en el corregimiento de Manzanillo del Mar, baleó hace unos meses a dos familiares de ella al no encontrarla donde vivía en ese entonces, en el municipio de Uribia, en La Guajira.

“Entró con el arma en la mano junto a otro hombre buscando a mi hermana, y como ella no estaba, le disparó dos veces a una sobrina y yo salí corriendo, pero me dio un tiro en la pierna. Eso pasó en junio pasado y nosotros no pusimos la denuncia”.

Eso contó ayer Josefa Mengual, hermana de Asyuly, de 34 años y oriunda de Venezuela. Tras la agresión a su familia, Asyuly decidió irse de su casa en La Guajira e instalarse en Manzanillo del Mar.

“Ella no quería vivir más con él. Ella decía que él estaba viejo, salía con otras mujeres, la agredía mucho y la tenía amenazada diciéndole que si lo dejaba iba a lastimar a sus dos hijos -de 14 y 6 años- y a nosotros”, manifestó en la mañana de ayer Josefa. “Él le pagaba a las personas cerca de ella para que le dijeran todos sus movimiento y así fue como se enteró donde estaba”, agrega la pariente.

Tres días antes de su muerte, Asyuly llamó a su hermana para contarle cómo le estaba yendo; que con la ayuda de un psicólogo empezaba a rehacer su vida. Le confirmó que conoció a un hombre con el que inició una relación. Sin embargo, la felicidad no le duró mucho, pues desde lejos Damián se enteró y con ira y celos la estaba esperando cerca de su vivienda para cumplirle la amenaza.

A las 5:10 de la tarde del viernes, cuando Asyuly caminaba por la calle El Lago, sector Guallepeito, fue abordada por el hombre que una vez dijo amarla. Se abalanzó sobre ella y la acuchilló.